Шахматный турнир в гостинице «Космос» отменили из-за эвакуации

Первый тур турнира по шахматам «Аэрофлот Опен» был прерван в связи с эвакуацией в гостинице «Космос», сообщил РБК исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

«Эвакуировали гостиницу, все вынуждены были уйти. Начнем завтра все заново», — сказал Глуховский. По его словам, место проведения турнира будет тем же. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что гостиницу эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.

Турнир проходит в 17-й раз. Его призовой фонд составляет €150 тыс.

В департаменте общественных связей ВДНХ сообщили РБК об эвакуации одного из строений в связи с сообщением о минировании.

«В связи с принятым анонимным сообщением на сайт ВДНХ о заминированном здании было принято решение об эвакуации строения 230. В настоящее время сообщение проверяется сотрудниками службы безопасности ВДНХ», — пояснили в департаменте. В этом здании располагается информационный центр.