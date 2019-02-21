Президент Узбекистана поручил взять кредит на $300 млн у Газпромбанка

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился занять $300 млн у российского Газпромбанка для расширения производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса, говорится в сообщении на сайте главы республики.

Заниматься привлечением кредитных средств поручено министерствам энергетики и финансов Узбекистана. Кроме того, ведомствам поручено определить условия финансирования иностранных кредитов на $2,3 млрд для производства синтетического жидкого топлива (GTL) на базе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса.

В Газпромбанке РБК сообщили, что заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений с Узбекистаном и рассматривают возможность предоставления такого кредита в рамках сотрудничества с государственной компанией «Узбекнефтегаз».

В середине февраля Узбекистан впервые в истории вышел на мировой рынок госдолга, разместив евробонды на Лондонской бирже на $1 млрд.

Из-за недостатка бумаг СНГ спрос на них превысил предложение в четыре раза. В итоге ориентиры по доходности были снижены с 5,625−5,75% по пятилетнему выпуску (с погашением в 2024 году) и 6% годовых по десятилетнему (с погашением в 2029 году) до 4,75 и 5,375% годовых соответственно.