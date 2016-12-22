В Узбекистане оценили исключение хлопка из черного списка товаров США

Исключение США узбекского хлопка из черного списка товаров, произведенных при помощи детского труда, положительно повлияет на имидж Узбекистана. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внешней торговли Узбекистана.

В узбекском ведомстве также заявили, что данное решение откроет пути для сотрудничества с ведущими зарубежными брендами в текстильной промышленности и создаст возможности для наращивания экспорта на рынки развитых стран, в том числе ЕС, Северной Америки и Японии.

Ранее посольство США в Узбекистане сообщило, что узбекский хлопок был исключен из обновленного Списка товаров, производимых детским трудом или принудительным трудом, обнародованного американским Министерством труда. Кроме того, в опубликованном ведомством отчете по наихудшей форме детского труда (отчете TDA) отмечается, что Узбекистан добился «умеренного прогресса» в результате сокращения правительством детского труда на сборе хлопка.

В феврале Международная организация труда, входящая в ООН, опубликовала отчет, в котором говорилось, что власти Узбекистана прекратили принуждать детей к сбору хлопка на плантациях. Дети смогут работать на плантациях только на добровольной основе.