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Финансы ,  
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Узбекистан впервые в истории разместил евробонды
Узбекистан через два года после смерти Каримова вышел на мировой рынок госдолга, разместив евробонды на $1 млрд. Из-за недостатка бумаг СНГ спрос на них превысил предложение в четыре раза, а доходность одного выпуска упала ниже 5%
Фото: Simon Dawson / Reuters

Узбекистан 14 февраля разместил на Лондонской фондовой бирже два дебютных выпуска евробондов в долларах США совокупным объемом $1 млрд. Доходность выпуска на $500 млн с погашением в 2024 году составила 4,75%, доходность бондов с погашением в 2029 году — 5,37%, сообщило Министерство финансов страны.

Спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил объем размещения почти в четыре раза и накануне закрытия книги достигал $3,8 млрд. В итоге ориентиры по доходности были снижены с 5,625−5,75% по пятилетнему выпуску и 6% годовых по десятилетнему до 4,75 и 5,375% годовых соответственно.

Организаторами размещения дебютного выпуска стали JP Morgan, Citi, а также российский Газпромбанк.

Основную часть евробондов Узбекистана выкупили английские инвесторы — 39% (пятилетние) и 32% (десятилетние), на инвесторов из США пришлось 23 и 31%, из континентальной Европы — 32 и 27%, инвесторы из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки выкупили по 6 и 10% соответственно.

Успешный дебют

Размещение для Узбекистана очень удачное: бумаги разместились с доходностью всего на 60–70 базисных пунктов выше, чем у российских евробондов, несмотря на существенный разрыв в рейтингах и кредитном качестве, говорит старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. «Наша оценка справедливой доходности [узбекских бондов] была выше этих уровней», — отметил Яковлев, предположив, что высокий спрос был вызван дефицитом приемлемых по качеству бумаг из стран СНГ, а также желанием инвесторов диверсифицировать портфели.

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Сейчас кредитные рейтинги Узбекистана ​относятся не к инвестиционной, а к «мусорной» категории — у S&P и Fitch на уровне BB- со «стабильным» прогнозом (присвоены в конце 2018 года), а у Moody's — на уровне B1 со «стабильным» прогнозом (решение от 13 февраля 2019 года). России все три агентства дают инвестиционные уровни (Moody's повысило суверенный рейтинг России до этого уровня 9 февраля).

Текущие рейтинги Узбекистана соответствуют, например, рейтингам Бразилии и Боливии, указывает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Соседний Таджикистан, имея более низкие рейтинги, разместил в 2017 году свои десятилетние бонды под гораздо более высокую доходность — 7,125%, напомнил он.

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В глазах глобального инвестора Узбекистан в постсоветское время был страной с неоднозначной политической репутацией, говорит Бахтин. В 2016 году в стране сменился лидер (после смерти Ислама Каримова, возглавлявшего республику 27 лет, президентом страны стал Шавкат​​ Мирзиёев. — РБК) и нынешнему размещению предшествовала длительная работа по формированию доверия на рынках международного капитала, отмечает он.

«Почему у Узбекистана не было размещений ранее? Наверное, потому, что не ставилась такая задача, однако такой выпуск задает рыночные ориентиры будущим заимствованиям узбекских компаний и банков, от этих ориентиров будет оцениваться стоимость проектов, так как это долгосрочная оценка рисков», — отмечает первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов размещения) Денис Шулаков. Для Узбекистана такой дебют станет предпосылкой к будущим размещениям, в том числе выходу на рынок корпоративного долга, что приведет в страну международное финансирование, соглашается Бахтин.

Автор: Екатерина Литова
Теги: Узбекистан, размещение евробондов
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