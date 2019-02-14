Узбекистан впервые в истории разместил евробонды

Размещение для Узбекистана очень удачное: бумаги разместились с доходностью всего на 60–70 базисных пунктов выше, чем у российских евробондов, несмотря на существенный разрыв в рейтингах и кредитном качестве, говорит старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. «Наша оценка справедливой доходности [узбекских бондов] была выше этих уровней», — отметил Яковлев, предположив, что высокий спрос был вызван дефицитом приемлемых по качеству бумаг из стран СНГ, а также желанием инвесторов диверсифицировать портфели.
Сейчас кредитные рейтинги Узбекистана относятся не к инвестиционной, а к «мусорной» категории — у S&P и Fitch на уровне BB- со «стабильным» прогнозом (присвоены в конце 2018 года), а у Moody's — на уровне B1 со «стабильным» прогнозом (решение от 13 февраля 2019 года). России все три агентства дают инвестиционные уровни (Moody's повысило суверенный рейтинг России до этого уровня 9 февраля).
Текущие рейтинги Узбекистана соответствуют, например, рейтингам Бразилии и Боливии, указывает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Соседний Таджикистан, имея более низкие рейтинги, разместил в 2017 году свои десятилетние бонды под гораздо более высокую доходность — 7,125%, напомнил он.
В глазах глобального инвестора Узбекистан в постсоветское время был страной с неоднозначной политической репутацией, говорит Бахтин. В 2016 году в стране сменился лидер (после смерти Ислама Каримова, возглавлявшего республику 27 лет, президентом страны стал Шавкат Мирзиёев. — РБК) и нынешнему размещению предшествовала длительная работа по формированию доверия на рынках международного капитала, отмечает он.
«Почему у Узбекистана не было размещений ранее? Наверное, потому, что не ставилась такая задача, однако такой выпуск задает рыночные ориентиры будущим заимствованиям узбекских компаний и банков, от этих ориентиров будет оцениваться стоимость проектов, так как это долгосрочная оценка рисков», — отмечает первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов размещения) Денис Шулаков. Для Узбекистана такой дебют станет предпосылкой к будущим размещениям, в том числе выходу на рынок корпоративного долга, что приведет в страну международное финансирование, соглашается Бахтин.