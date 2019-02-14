Узбекистан впервые в истории разместил евробонды

Узбекистан через два года после смерти Каримова вышел на мировой рынок госдолга, разместив евробонды на $1 млрд. Из-за недостатка бумаг СНГ спрос на них превысил предложение в четыре раза, а доходность одного выпуска упала ниже 5%

Фото: Simon Dawson / Reuters

Узбекистан 14 февраля разместил на Лондонской фондовой бирже два дебютных выпуска евробондов в долларах США совокупным объемом $1 млрд. Доходность выпуска на $500 млн с погашением в 2024 году составила 4,75%, доходность бондов с погашением в 2029 году — 5,37%, сообщило Министерство финансов страны.

Спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил объем размещения почти в четыре раза и накануне закрытия книги достигал $3,8 млрд. В итоге ориентиры по доходности были снижены с 5,625−5,75% по пятилетнему выпуску и 6% годовых по десятилетнему до 4,75 и 5,375% годовых соответственно.

Организаторами размещения дебютного выпуска стали JP Morgan, Citi, а также российский Газпромбанк.

Основную часть евробондов Узбекистана выкупили английские инвесторы — 39% (пятилетние) и 32% (десятилетние), на инвесторов из США пришлось 23 и 31%, из континентальной Европы — 32 и 27%, инвесторы из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки выкупили по 6 и 10% соответственно.