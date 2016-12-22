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МТС зарезервировала ₽56 млрд под компенсацию за взятки в Узбекистане
Технологии и медиа, 15:09
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МТС зарезервировала ₽56 млрд под компенсацию за взятки в Узбекистане
МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. ($850 млн) в связи с расследованием в США по поводу возможных взяток компании в Узбекистане. Ранее холдинг Veon был вынужден выплатить штраф в размере $795 млн, а компания Telia — $965 млн
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотовая компания МТС созд​ала резерв в размере 55,8 млрд руб. (около $850 млн по текущему курсу ЦБ) «в качестве потенциального обязательства в отношении расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции США. Об этом говорится в поступившей в РБК презентации финансовых результатов по итогам третьего квартала 2018 года. Как пояснил представитель компании, речь идет о расследовании, касающегося работы МТС в Узбекистане.

«Группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием. Тем не менее, сейчас отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования», — оговорился он. В то же время президент МТС Алексей Корня на мероприятии для прессы пояснил, что «теперь компания имеет более четкое представление об объеме возможных обязательств», передает корреспондент РБК.

Минюст США и SEC в 2014 году начали расследование по поводу фактов коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования TeliaSonera), поскольку все три компании торговались на американской фондовой бирже. Как писал РБК, американские правоохранители подозревают, что эти компании через подставные фирмы платили за лицензии и частоты взятки лицу, которое предположительно является родственником президента Узбекистана Ислама Каримова. Имя не называлось, но, судя по материалам расследования, речь шла о дочери президента Гульнаре Каримовой. Все подозрительные сделки совершались в период с января 2006 года по октябрь 2011 года.

В феврале 2016 года VimpelCom договорился об условиях мирового соглашения с властями США по делу, выплатив $795 млн. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит штраф в $965 млн.

Материал дополняется

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова.
Теги: МТС , Узбекистан , коррупция , SEC
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