Суд отклонил иск Исмаилова к «Росбалту»

Смольнинский суд Санкт-Петербурга отклонил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к агентству «Росбалт», редакции и главному редактору Николаю Ульянову. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Ирина Качаева, которая защищала интересы Исмаилова, рассказала РБК, что защита представила в суде результаты лингвистической экспертизы, в которой говорилось, что в публикации издания есть негативная информация и утверждения о событиях, которых не было. «Эту экспертизу сторона ответчика не оспаривала, но решение было вынесено не в пользу Исмаилова», — сообщила адвокат.

По словам Качаевой, защита будет оспаривать решение суда в городском суде Санкт-Петербурга. Адвокат отметила, что по запросу суда защита также представила доказательства непричастности Исмаилова к убийствам, поджогу рынка и к устранению лидера Коптевской группировки, но они не были учтены.

Исмаилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Росбалту» 16 мая. Он предъявил претензии к семи статьям на сайте агентства, пять из которых написал журналист Юрий Вершов. Исмаилов потребовал компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн руб.