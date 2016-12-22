Тельмана Исмаилова заподозрили в заказе на похищение певца Авраама Руссо

Следственный комитет России заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо. По делу уже задержали экс-гендиректора ресторана «Прага»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Авраам Руссо в ночь на 17 сентября написал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил о том, что в 2004 году его похитили в центре Москвы, сообщает газета «Коммерсантъ». По факту заявления в 4:30 мск было возбуждено уголовное дело, а уже спустя полтора часа в столице задержали бывшего генерального директора ресторана «Прага» Заура Марданова. В его доме произвели обыск и допросили, после чего оставили под стражей.

Однако организатором похищения, как считают следователи, был основной владелец АСТ Тельман Исмаилов. Последний одно время финансировал концертную деятельность Руссо, однако потом между ним и певцом якобы произошел конфликт. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, Исмаилов распределил роли среди участников преступной группы, в которую вошел его племянник Марданов и еще пять «неустановленных следствием лиц».

В результате, как говорится в материалах, 31 января 2004 года Исмаилов пригласил Руссо поужинать в «Праге», отвел его в свой служебный кабинет и избил певца вместе с Мардановым. Далее от Руссо потребовали отменить концерты и заключить контракт с Исмаиловым.

После этого певца, по его словам, отвезли на дачу в Апрелевке. Когда Руссо согласился выполнить все требования похитителей, его отпустили.

Адвокат Тельмана Исмаилова Марина Русакова всю эту историю назвала абсурдом. По ее словам, нелогично заявлять о тяжком преступлении спустя 14 лет. Необъяснимой показалась ей и спешка с возбуждением уголовного дела в 4:30. Адвокат также выразила недоумение тем обстоятельством, что господин Руссо не сообщил о своем похищении правоохранительным органам даже тогда, когда расследовалось дело о покушении на него в 2006 году, а вспомнил только сейчас.