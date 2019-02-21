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Война санкций ,  
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Лавров заявил о заражении ЕС «бациллой американской вседозволенности»

Евросоюз «заразился бациллой американской вседозволенности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент РБК.

США «абсолютно бесцеремонно» применяют свое законодательство экстерриториально, отметил Лавров. По словам главы МИДа, от санкций Евросоюза есть последствия, в том числе ограничительные меры негативно влияют на рынок и потребителей. «Надо вообще отказываться от этих санкций», — считает глава МИДа.

При этом министр добавил, что в условиях санкций производители в России «воспряли», кроме того, в стране зафиксирован подъем сельского хозяйства, но не во всех отраслях.

Политика
Евросоюз согласовал продление санкций против России

20 февраля послы Евросоюза предварительно согласовали продление на шесть месяцев индивидуальных санкций против России, введенные в марте 2014 года за «нарушение территориальной целостности» Украины. Как сообщали СМИ, список был расширен на восемь фамилий из-за событий в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинских моряков.

О том, что ЕС готовит расширение ограничительных мер в отношении России, ранее писало агентство Bloomberg. Поводы для введения новых санкций против Москвы «придумывают из ничего», заявили после этого в российском МИДе.

Теги: Сергей Лавров, Евросоюз
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