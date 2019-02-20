Евросоюз согласовал продление санкций против России

Послы Евросоюза предварительно согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России. Об этом сообщил РБК чиновник ЕС.
«Сегодня послы ЕС согласовали продление действующего санкционного списка на шесть месяцев. Один человек из этого списка умер и будет из него исключен», — сказал чиновник. Решение должно быть утверждено Советом ЕС. Собеседник РБК при этом не подтвердил информацию о согласовании списка из восьми человек, которые попадут под санкции из-за инцидента в Керченском проливе.
Ранее источник в Брюсселе сообщил «РИА Новости», что ЕС согласовал продление индивидуальных санкций за «нарушение территориальной целостности» Украины против россиян, расширив список на восемь фамилий в связи с событиями в Керченском проливе. Эту же информацию подтвердил источник ТАСС.
На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз готовит санкции против россиян. Повод — инцидент, который произошел в конце ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Тогда российские пограничники задержали три корабля ВМФ Украины, которые, по данным погранслужбы, без предупреждения и разрешения вошли в территориальные воды России. По данным агентства, под ограничения могут попасть восемь граждан России. В МИД России заявляли, что поводы для введения новых санкций против Москвы «придумывают из ничего».