Евросоюз согласовал продление санкций против России

Послы Евросоюза предварительно согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России. Об этом сообщил РБК чиновник ЕС.

​«Сегодня послы ЕС согласовали продление действующего санкционного списка на шесть месяцев. Один человек из этого списка умер и будет из него исключен», — сказал чиновник. Решение должно быть утверждено Советом ЕС. Собеседник РБК при этом не подтвердил информацию о согласовании списка из восьми человек, которые попадут под санкции из-за инцидента в Керченском проливе.

Ранее источник в Брюсселе сообщил «РИА Новости», что ЕС согласовал продление индивидуальных санкций за «нарушение территориальной целостности» Украины против россиян, расширив список на восемь фамилий в связи с событиями в Керченском проливе. Эту же информацию подтвердил источник ТАСС.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз готовит санкции против россиян. Повод — инцидент, который произошел в конце ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Тогда российские пограничники задержали три корабля ВМФ Украины, которые, по данным погранслужбы, без предупреждения и разрешения вошли в территориальные воды России. По данным агентства, под ограничения могут попасть восемь граждан России. В МИД России заявляли, что поводы для введения новых санкций против Москвы «придумывают из ничего».