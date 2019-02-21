Националист Демушкин прокомментировал вызов в полицию

Националист Дмитрий Демушкин, которого ранее вызвали в полицию, в беседе с РБК рассказал, что на встрече с сотрудниками центра «Э» от него требовали встать на учет, несмотря на то что его статья частично декриминализована.

«Меня пытались поставить на учет как судимое лицо. Я им пытался доказать, что я лицо несудимое, судимость сняли и приговор отменен. Показал им кучу документов, в том числе постановление об отказе в установлении надзора от Петушинского суда», — пояснил он. Демушкин отметил, что он отказался от дактилоскопии и других процедур.

Он рассказал, что его выпустили на 15 суток раньше окончания его срока, но допускает, что «такими посещениями (отделения полиции. — РБК) хотят их добрать».

«Эти люди и в колонии от меня не отставали, 18 раз ко мне приезжали в колонию. Не смог и там от них отделаться. Местная администрация пыталась меня в другую колонию отправить, потому что надоели им эти делегации силовиков, которые ездят к ним из Москвы. Эти навещали постоянно, а правозащитников не было ни разу, во Владимирской области слабая правозащита», — рассказал он.

О том, что Демушкина вызвали в ОВД Братеево на беседу с сотрудниками центра «Э», ранее сообщил его адвокат Олег Колесников.