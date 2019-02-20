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Суд досрочно отпустил на свободу националиста Демушкина
Демушкин был лидером запрещенных организаций «Славянский союз» и «Русские». Весной 2017 года его приговорили к двум с половиной годам за фотографию в соцсети
Дмитрий Демушкин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Петушинский районный суд Владимирской области принял решение досрочно отпустить на свободу националиста Дмитрия Демушкина из исправительной колонии № 2, где он отбывал наказание за экстремизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной суд.

Сам Демушкин в разговоре с агентством пояснил, что досрочное освобождение связано с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Адвокат националиста Дмитрий Бахарев сообщил РБК, что Демушкина уже освободили из колонии и он «направляется домой».

Петушинский районный суд Владимирской области досрочно отпустил на свободу националиста Дмитрия Демушкина из ИК № 2, где он отбывал наказание за экстремизм, подтвердил РБК его адвокат Олег Колесников.

Политика
Националист Демушкин получил 2,5 года колонии за картинку в интернете

Дмитрий Демушкин был лидером организаций «Славянский союз» и «Русские», признанных экстремистскими и запрещенными на территории России. В октябре 2016 года он был задержан, а после отправлен под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело о разжигании национальной розни. Следствие утверждало, что Демушкин за два года до задержания разместил на своей странице в соцсети два изображения экстремистской направленности, а его целью было «разжигание ненависти и вражды к определенной группе лиц». Речь шла о фотографии баннера с «Русского марша», при этом сам баннер, по словам Демушкина, был согласован с полицией.

В апреле 2017 года Демушкин был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.

Политика
Путин подписал закон о частичной декриминализации наказания за репосты

В конце 2018 года Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ. Согласно изменениям, уголовная ответственность за экстремизм в интернете теперь будет грозить, если нарушение было совершено более одного раза. В связи с декриминализацией статьи был также изменен приговор бывшему полковнику Главного разведывательного управления (упразднено, ныне Главное управление Генштаба) Владимиру Квачкову. Ранее его осудили за экстремизм и попытку организации вооруженного мятежа. 19 февраля экс-полковник вышел на свободу.​

Авторы: Маргарита Девяткина, Егор Губернаторов
При участии: Валерий Романов
Теги: Дмитрий Демушкин
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Националист Демушкин получил 2,5 года колонии за картинку в интернете
Политика
Суд арестовал националиста Демушкина перед «Русским маршем»
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