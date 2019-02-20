Суд досрочно отпустил на свободу националиста Демушкина

Демушкин был лидером запрещенных организаций «Славянский союз» и «Русские». Весной 2017 года его приговорили к двум с половиной годам за фотографию в соцсети

Дмитрий Демушкин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Петушинский районный суд Владимирской области принял решение досрочно отпустить на свободу националиста Дмитрия Демушкина из исправительной колонии № 2, где он отбывал наказание за экстремизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной суд.

Сам Демушкин в разговоре с агентством пояснил, что досрочное освобождение связано с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Адвокат националиста Дмитрий Бахарев сообщил РБК, что Демушкина уже освободили из колонии и он «направляется домой».

Петушинский районный суд Владимирской области досрочно отпустил на свободу националиста Дмитрия Демушкина из ИК № 2, где он отбывал наказание за экстремизм, подтвердил РБК его адвокат Олег Колесников.