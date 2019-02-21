Адвокат сообщил о вызове националиста Демушкина в отделение полиции

Националиста Дмитрия Демушкина, который 20 февраля освободился из колонии во Владимирской области, где отбывал наказание за экстремизм, вызвали в ОВД Братеево на беседу с сотрудниками центра «Э», сообщил РБК его адвокат Олег Колесников.

«Его действительно вызвали. Демушкин сейчас направился в отделение полиции по месту жительства, ОВД Братеево. Его туда вызвал центр по противодействию экстремизму ФСБ России для, так сказать, беседы», — сказал он.

«Каждая такая встреча с ними заканчивалась тем, что ему рассказывали о том, как он всю жизнь будет сидеть», — пояснил Колесников. Однако адвокат подчеркнул, что не знает, с чем может быть связана новая беседа.

Накануне, 20 февраля, суд во Владимирской области досрочно освободил Демушкина из исправительной колонии, где он отбывал наказание за экстремизм. Освобождение связано с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК РФ.