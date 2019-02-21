Банк «Восточный» в Алтайском крае оштрафовали за навязывание кредитов

В Алтайском крае банк «Восточный» оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФАС.

Ведомство признало кредитное учреждение нарушившим ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе», в соответствии с которым запрещается распространение рекламы по сетям элетросвязи без предварительного согласия абонента.

Отмечается, что житель Алтайского края сообщил о системных звонках от сотрудников банка с предложениями взять кредит. При этом заявитель указал, что никогда не был клиентом организации и не давал согласия на получение рекламы. Банк признал, что мужчина не является его клиентом и объяснил звонки технической ошибкой.

В марте 2018 года ФАС признала недобросовестной наружную рекламу Тинькофф Банка с использованием утверждения «Лучшая карта с кешбэком». Служба указала, что при использовании в рекламе слов «лучший», «самый», «первый» и аналогичных рекламодатель обязан указать характеристики, имеющие объективное подтверждение.