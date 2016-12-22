ФАС признала ненадлежащей рекламу карты Тинькофф Банка

Московское управление Федеральной антимонопольной службы признало недобросовестной наружную рекламу АО «Тинькофф Банк» с использованием утверждения «Лучшая карта с кэшбэком», говорится в сообщении на сайте ведомства.

АО «Тинькофф банк» (рекламодатель) и «Русс Аутдор» (владелец рекламной конструкции) признаны нарушившими закон о рекламе. Им грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

«При использовании в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных аналогичных, рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение (например, исследование, опрос или экспертное мнение, доступное для всеобщего обозрения)», — говорится в сообщении.

В УФАС отметили, что в подобной рекламе необходимо указывать наименование лица, оказывающего финансовые услуги.

Если обязательная по закону информация «изображена таким образом, что она плохо воспринимается или вообще не воспринимается потребителем, то она считается отсутствующей, а соответствующая реклама ненадлежащей», отметили в антимонопольной службе.

Дело было возбуждено в начале февраля. В ФАС пояснили, что пояснения на рекламе банка о том, почему же он является лучшим, были изображены «таким образом, что не воспринимались потребителем». В пресс-службе банка тогда заявили РБК, что соблюдают нормы законодательства о рекламе.