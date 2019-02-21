Жена Кокорина рассказала о переменах в нем после месяцев в СИЗО

Жена Кокорина рассказала о переменах в нем после месяцев в СИЗО

Жена футболиста «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова отметила перемены в характере и поведении мужа за время его пребывания в СИЗО. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста, ушла», — отметила она.

Валитова добавила, что Кокорин очень повзрослел и осознал многие ошибки, которые совершал ранее. В частности, она призналась, что ее муж понял, что неправильно вел себя с ней. «Но это личное», — заключила Валитова.​

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы. Вначале они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а после устроили драку в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.