Путин объяснил свое предложение США оценить мощность российского оружия

Предложение США рассчитать дальность и скорость российских систем вооружения, которое президент Владимир Путин сделал во время послания Федеральному собранию, не было угрозой. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями СМИ, передает корреспондент РБК.

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​«Это же не угроза. Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует <...> А мы им говорим: ребята, а вы посчитайте, <...> прежде чем принять решение, которое создало бы для нас дополнительные угрозы», — пояснил Путин.

Он также отметил, что Россия уже высказывала США эту мысль в закрытом режиме.​ «Там же взрослые люди сидят, считать-то умеют», — резюмировал Путин.