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Путин объяснил свое предложение США оценить мощность российского оружия

Предложение США рассчитать дальность и скорость российских систем вооружения, которое президент Владимир Путин сделал во время послания Федеральному собранию, не было угрозой. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями СМИ, передает корреспондент РБК.

Видео: РБК

​«Это же не угроза. Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует <...> А мы им говорим: ребята, а вы посчитайте, <...> прежде чем принять решение, которое создало бы для нас дополнительные угрозы», — пояснил Путин.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Он также отметил, что Россия уже высказывала США эту мысль в закрытом режиме.​ «Там же взрослые люди сидят, считать-то умеют», — резюмировал Путин.

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20 февраля во время послания Федеральному собранию президент попросил США перед принятием решений, которые «могут создать дополнительные серьезные угрозы» для России, рассчитать дальность и скорость перспективных систем оружия России. «Мы просим только об этом», — подчеркнул президент.

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Путин также рассказал, как продвигается работа над системами вооружений, которые он анонсировал в 2018 году, и представил новый проект — гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью около 11 тыс. км/ч и дальностью полета более 1 тыс. км.​

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Теги: Владиммир Путин, Послание президента Федеральному собранию, Оружие
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