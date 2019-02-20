Путин не увидел оснований доводить ситуацию до нового Карибского кризиса

По словам президента России, наличие взаимных претензий и разных подходов к решению тех или иных проблем еще не означает жесткого противостояния времен холодной войны

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти России и США по-прежнему поддерживают регулярные контакты, у них есть механизмы и инструменты совместной работы над проблемами, заявил на встрече с представителями СМИ президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что не видит оснований для создания новых кризисов вроде Карибского кризиса 1960-х годов.

​«Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период холодной войны? Ведь нет же. Ну, есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем, причем взаимные претензии, но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент выразил надежду, что имеющиеся у США и России инструменты «будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса». «Нет для этого никаких оснований», — подчеркнул он.

Путин заверил, что Россия противостояния, аналогичного Карибскому кризису, не хочет. И добавил: «Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет».