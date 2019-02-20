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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин не увидел оснований доводить ситуацию до нового Карибского кризиса
По словам президента России, наличие взаимных претензий и разных подходов к решению тех или иных проблем еще не означает жесткого противостояния времен холодной войны
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти России и США по-прежнему поддерживают регулярные контакты, у них есть механизмы и инструменты совместной работы над проблемами, заявил на встрече с представителями СМИ президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что не видит оснований для создания новых кризисов вроде Карибского кризиса 1960-х годов.

​«Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период холодной войны? Ведь нет же. Ну, есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем, причем взаимные претензии, но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

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Президент выразил надежду, что имеющиеся у США и России инструменты «будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса». «Нет для этого никаких оснований», — подчеркнул он.

Путин заверил, что Россия противостояния, аналогичного Карибскому кризису, не хочет. И добавил: «Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет».

Оглашая в среду послание Федеральному собранию президент также сказал, что Россия не желает конфронтации с США, однако их власти «продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику».

«Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России», — предупредил Путин.

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​Он пояснил, что в случае возникновения угрозы из-за размещения в Европе новых ракет США Россия будет вынуждена развернуть в ответ такие виды вооружений, которые «могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов».

​В октябре 2018 года в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»​ Путин говорил, что попытка «поставить весь мир на грань какого-то всеобъемлющего, с трудно прогнозируемым результатом кризиса» — это безответственная политика. «Мы никогда такую политику не проводили и проводить не будем», — сказал тогда президент.​

Автор: Евгений Калюков
Теги: Карибский кризис, Владимир Путин
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