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Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон

Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным. Об этом пишет AFP со ссылкой на заявление представителя лейбла Karl Lagerfeld.

«К его пожеланиям отнесутся с уважением», — сказал он.

Как отмечает агентство, в одном из последних больших интервью Лагерфельд говорил, что хочет, чтобы его прах развеяли с прахом матери и кошки, если она умрет раньше.

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Лагерфельд скончался утром 19 февраля в возрасте 85 лет. По данным СМИ, у него был рак поджелудочной железы. Преемником Лагерфельда в Chanel, которым управлял модельер, стала глава креативной студии модного дома Виржини Виар.
 

Теги: модельер, смерть, похороны
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