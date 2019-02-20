Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон

Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон

Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным. Об этом пишет AFP со ссылкой на заявление представителя лейбла Karl Lagerfeld.

«К его пожеланиям отнесутся с уважением», — сказал он.

Как отмечает агентство, в одном из последних больших интервью Лагерфельд говорил, что хочет, чтобы его прах развеяли с прахом матери и кошки, если она умрет раньше.

Лагерфельд скончался утром 19 февраля в возрасте 85 лет. По данным СМИ, у него был рак поджелудочной железы. Преемником Лагерфельда в Chanel, которым управлял модельер, стала глава креативной студии модного дома Виржини Виар.

