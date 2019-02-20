Орешкин назвал системной проблемой ситуацию с арестами бизнесменов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает аресты бизнесменов системной проблемой, решение которой должно коснуться отдельных конкретных случаев. Об этом он заявил телеканалу РБК.

«Это системная проблема, на эту системную проблему президент обратил внимание. Необоснованные аресты, долгое содержание под стражей», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, изменится ли ситуация с арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Орешкина, решение, как и сама проблема, должно быть системным и «конечно же, касаться отдельных конкретных случаев».

В ходе послания Путин призвал «избавляться от всего», что ограничивает свободу предпринимательства и заявил, что правоприменительная практика по экономическим делам содержит в себе ряд проблем. Одной из них президент назвал продление арестов подозреваемым в экономических преступлениях, что, по его словам, часто происходит из-за того, что следствие затягивается.