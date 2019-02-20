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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Орешкин назвал системной проблемой ситуацию с арестами бизнесменов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает аресты бизнесменов системной проблемой, решение которой должно коснуться отдельных конкретных случаев. Об этом он заявил телеканалу РБК.

«Это системная проблема, на эту системную проблему президент обратил внимание. Необоснованные аресты, долгое содержание под стражей», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, изменится ли ситуация с арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Орешкина, решение, как и сама проблема, должно быть системным и «конечно же, касаться отдельных конкретных случаев».

Политика
Путин призвал не злоупотреблять продлением ареста по экономическим делам

В ходе послания Путин призвал «избавляться от всего», что ограничивает свободу предпринимательства и заявил, что правоприменительная практика по экономическим делам содержит в себе ряд проблем. Одной из них президент назвал продление арестов подозреваемым в экономических преступлениях, что, по его словам, часто происходит из-за того, что следствие затягивается.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для снижения силового давления на бизнес необходимо принять меры и ввести ответственность за их неисполнение.

Калви, а также сотрудники Baring Vostok Иван Зюзин и Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) были задержаны 15 февраля. По версии следствия, в 2017-м Калви убедил акционера банка «Восточный» принять от ПКБ в счет долга (2,5 млрд руб.) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. на сумму 3 млрд руб., тогда как их реальная рыночная стоимость составила 600 тыс. руб.

Теги: Максим Орешкин, Владимир Путин, аресты
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