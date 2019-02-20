Кудрин посоветовал принять меры для снижения силового давления на бизнес

За неисполнение призыва президента России Владимира Путина о снижении силового давления на бизнес нужно ввести персональную ответственность, написал в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Призыв президента снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами и показателями с персональной ответственностью за неисполнение. Ответственные известны», — написал он. В случае если этого не произойдет, главе государства придется вновь «констатировать отсутствие продвижения в этой сфере», подчеркнул Кудрин.

В ходе послания Федеральному собранию Путин призвал «избавляться от всего», что ведет к ограничению свободы предпринимательства. По его словам, бизнес указал на ряд проблем в правоприменительной практике. Необходимо изучить критерии, из-за которых сотрудники одной компании могут попасть под определение «группа лиц по предварительному сговору», подчеркнул президент.