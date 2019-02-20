Суд в Петербурге зарегистрировал иск главбуха ФАН к Минюсту США

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главного бухгалтера интернет-издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) Елены Хусяйновой к Минюсту США. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram.

В конце декабря 2018 года Хусяйнова подала иск в Сестрорецкий районный суд города. Согласно тексту документа, Министерство юстиции США разместило на своем сайте файл с ее персональными данными, а также сведения, которые ее порочат.

«Неоднократно упоминаются фамилия, имя, отчество, место работы, регион проживания. Никакого согласия ответчику на обработку, а тем более на публичное распространение персональных данных истец не давала», — отмечается в сообщении.

Более того, в иске говорится, что распространение личных сведений принесло истцу моральный вред. Обвинения были выдвинуты в «самый напряженный» период сдачи квартальной отчетности. К тому же, она отметила, что у нее могут возникнуть проблемы с последующим трудоустройством и пересечением границ дружественных США стран.