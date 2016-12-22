Россияне предпочли соцсети госорганам в качестве источника помощи

Более 43% полагается на социальные сети как средство адаптации к экономическому кризису, выяснили эксперты РАНХиГС. Искать помощь в соцсетях проще и эффективнее, чем обращаться в государственные органы

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В кризис 2014–2017 годов 43,3% россиян искали помощь в социальных сетях, чтобы адаптироваться к сложной экономический ситуации, следует из доклада «Адаптационные стратегии населения: между выживанием и развитием», подготовленного экспертами РАНХиГС. ​Соцсети стали одним из самых востребованных способов адаптации, более простым и эффективным ресурсом, чем система государственной защиты, отмечают авторы исследования.

Самыми распространенными действиями в кризис стали экономия (63,3% сокращали свои расходы), «проедание» старых запасов (52,9% тратили сбережения), наращивание долговой нагрузки (52,4% граждан брали кредиты и занимали деньги).

Помощь родственников и близких использовали 35,3% россиян. А за помощью к органам социальной защиты в кризис обращались 22,5% населения, причем существенную поддержку получили менее трети обратившихся. «С точки зрения самих россиян система государственной социальной защиты обладает крайне низкой эффективностью конвертации в реальную помощь», — указывают экономисты. Большинство (78,4%) из тех, кто нуждался, не обратились в органы соцзащиты, потому что посчитали, что им не помогут, следует из результатов исследования.

Потенциал социальных связей с высокой долей вероятности конвертируется в реальный адаптационный ресурс, позволяющий преодолеть трудные периоды, отмечают экономисты. Через соцсети люди ищут работу, специалистов и даже скидки для покупки товаров с наименьшими затратами, рассказал РБК один из авторов доклада, старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов. «Люди все чаще ищут и, что важно, находят помощь в социальных сетях», — говорит он.

Существует феномен силы так называемых слабых связей, рассказала еще один автор работы, заведующая лабораторией исследований социального развития РАНХиГС Елена Авраамова. «Раньше было так, что чем ближе родственники или друзья, тем скорее можно было рассчитывать на помощь — это сильные связи. Друзья в соцсетях — это слабые связи, потому что вы, может, их в глаза не видели никогда, а эффективность [помощи] очень большая, так проявляется сила слабых связей», — сказала РБК Авраамова.

«Фактически россиянам проще и эффективнее искать помощь в своих социальных сетях, нежели полагаться на помощь государства в сложные периоды их жизни», — делают вывод авторы​ доклада.