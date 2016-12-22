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Топилин назвал пилотные регионы для эксперимента по сокращению бедности
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Топилин назвал пилотные регионы для эксперимента по сокращению бедности
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Топилин назвал пилотные регионы для эксперимента по сокращению бедности
В правительстве определились с регионами, где будут запущены проекты по борьбе с бедностью. Их реализация направлена на исполнение майского указа президента по сокращению уровня бедности в два раза
Максим Топилин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

С 2019 года в восьми регионах России стартуют пилотные проекты по персонифицированному выявлению российских семей, проживающих за чертой бедности, чтобы разработать для них «траекторию выхода из малообеспеченности».

Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, передает корреспондент РБК.

«Мы в соответствии с поручением председателя правительства, вашими поручениями почти подготовили первый драфт мероприятий по исполнению национальной цели по снижению в два раза уровня бедности. Сейчас договорились с рядом регионов — это Татарстан, Нижегородская область, Новгородская область, Ивановская область, Приморье и ряд других регионов — провести на их территориях эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности», — сообщил Топилин.

Пилотные проекты будут запущены в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, пояснили РБК в пресс-службе Минтруда.

Основная цель пилотных проектов — провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов РФ эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности, отметили в пресс-службе министерства.

В пилотных регионах министерство будет отрабатывать технологию выявления бедных семей на основании данных субъектов и госстатистики, чтобы затем оказывать им адресную помощь «на основе социального контракта», объяснил журналистам Топилин.

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Кроме того, Минтруд совместно с Минфином будет прорабатывать вопрос финансирования госпомощи на основании социального контракта из федерального бюджета, подчеркнул министр. «Будем прорабатывать соответственно с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет. Это компетенция регионов», — рассказал Топилин.

О проведении пилотных проектов ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова. «В некоторых регионах будут запущены пилотные проекты, которые помогут провести анализ причин и структуры бедности, разработать дополнительные меры господдержки. С учетом результатов пилотных проектов будут подготовлены рекомендации для других регионов», — отмечала она.

О том, что перед Россией стоит задача сократить число бедных в два раза, говорил в своем мартовском послании к Федеральному собранию президент России. По словам Владимира Путина, бедными в России являются 20 млн человек. «Даже некоторые работающие люди живут очень скромно», — указал Путин.

В конце 2017 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин называл среди возможных мер по борьбе с бедностью строительство детских яслей для детей до трех лет, чтобы их матери могли выходить на работу. В сентябре 2018 года вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью «РИА Новости» сообщила, что правительство намерено подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью, поддержке демографии и семей с детьми в 2019 году.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Наталья Демченко.
Теги: бедность , социальные проекты , Максим Топилин , эксперимент , Заработки
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