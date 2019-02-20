Путин потребовал избавиться от «мутных структур» по утилизации мусора

Президент России Владимир Путин потребовал избавиться от «мутных» структур в сфере переработки мусора. Об этом он заявил в рамках послания к Федеральному собранию, которое транслирует телеканал РБК.

«Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от «мутных» структур», — сказал Путин. Он пояснил, что подобные организации не несут никакой ответственности, но получают сверхприбыли, «сваливая мусор где и как придется».

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым назначил гендиректором компании «Российский экологический оператор» (РЭО) бывшего зампреда правительства Подмосковья Дениса Буцаева. Указ о создании РЭО в январе подписал Путин.

Оператор должен обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами, стимулировать инвестиционную активность этой области и заниматься реализацией нацпроекта «Экология».