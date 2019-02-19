Медведев заморозил плату за негативное воздействие на экологию

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое замораживает рост платы за негативное влияние на окружающую среду на уровне 2018 года. Об этом он сообщил на совещании о переходе регионов страны на новую систему обращения с мусором, передает ТАСС.

«Я только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду», — сказал он.

Медведев отметил, что размер платежа будет на уровне 2018 года с 2019 по 2023 год. Цена за тонну твердых коммунальных отходов составит 95 руб.

В августе Министерство финансов опубликовало проект поправок в Налоговый кодекс, которые вводят новый экологический налог для предприятий, наносящих ущерб окружающей среде. При этом в законопроекте предусмотрели исключения бюджетных учреждений и тех, кто размещает отходы на специальных объектах. В Минфине отмечали, что новый экологический налог должен заменить существующий.