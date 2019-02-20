Путин заявил о направлении на борьбу с раком не менее 1 трлн руб.

Путин заявил о направлении на борьбу с раком не менее 1 трлн руб.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие шесть лет на реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями планируется направить не менее 1 трлн руб.

«Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые, в большинстве случаев, позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь», — сказал Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Путин указал на необходимость кардинально изменить ситуацию в системе оказания онкологической помощи, в том числе за счет развития ранней диагностики онкозаболеваний.

«Человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время для посещения клиники, включая вечерние часы и выходные дни, пройти осмотр без дополнительных формальностей», — сказал Путин.