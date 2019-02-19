Молдавия отказала во въезде журналистам НТВ и «России 1»

Молдавия отказала во въезде журналистам НТВ и «России 1»

Власти Молдавии закрыли въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и «Россия 1», которые собирались взять интервью у президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру — Российской Федерации — и как явное ограничение доступа журналистов к информации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пограничной полиции Молдавии «Интерфаксу» рассказали, что журналисты не смогли точно назвать цель визита и сроки пребывания в стране, и были отправлены назад в Москву.​

РБК запросил комментарии телеканала НТВ и холдинга ВГТРК, в который входит «Россия 1».