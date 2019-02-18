Молдавия пожаловалась в ООН на действия России после освобождения пилотов

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,28 -0,02 EUR Бирж. 74,98 0,06 Brent 66,54 1,53% USD Нал. 66,74 65,48 EUR Нал. 75,60 74,16 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1311 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 969,00 234,70 IMOEX 2 472,41 -0,71% RTSI 1 177,04 -0,04% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 14:07
CityJet опровергла объяснение «Сухого» об отказе от самолетов SSJ100 Бизнес, 23:33 «Альфа-Групп» решила купить сочинский отель обанкротившегося «Мостовика» Бизнес, 23:22 МИД обвинил США в создании «разделительных линий» на Ближнем Востоке Политика, 23:18 СК обвинил во взятках сотрудников отдела расследований таможенной службы Общество, 23:05 В Чечне сообщили о плановой диагностике здоровья Кадырова Политика, 22:34 Кубок Англии по футболу. «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн Спорт, 22:30 ЕК пригрозила ответом США на новые пошлины на автомобили Политика, 22:28 Следователи задержали мать потерявшегося на Лосином Острове ребенка Общество, 22:23 Правозащитники сообщили об условиях содержания Калви в СИЗО Общество, 22:15 Задержка рейса длиной в год: почему отложили серийное производство МС-21 Бизнес, 21:56 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 21:41 Гибралтар осудил Испанию за «донкихотское» поведение военного корабля Политика, 21:34 МИД призвал ОБСЕ ответить на блокировку связанных с RT страниц в Facebook Политика, 21:32 Росприроднадзор нашел нарушения при съемках картины студии Михалкова Общество, 21:15
Политика ,  
0 
Молдавия пожаловалась в ООН на действия России после освобождения пилотов
МИД Молдавии считает, что Россия нарушила международные конвенции, так как с задержкой предоставила доступ делегации из Кишинева к пилотам, освобожденным из плена в Афганистане
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии считает, что Россия после освобождения молдавских пилотов из плена в Афганистане нарушила международные конвенции. Речь идет о том, что Москва с задержкой предоставила Кишиневу доступ к этим летчикам, об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном в Facebook.

Политика
Просидевших 3,5 года в афганском плену молдавских летчиков освободили

«МИДЕИ уведомило ряд международных организаций о недопустимых действиях Российской Федерации в отношении двух молдавских пилотов, ранее освобожденных из плена в Афганистане и доставленных в Москву, — говорится в сообщении. — В частности, [в уведомлениях] указывается на то, что российские власти затягивали предоставление доступа делегации Республики Молдова к молдавским гражданам». Ведомство считает, что это нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и Консульской конвенции между Россией и Молдавией.

Видео: Președintele Igor Dodon / YouTube

Министерство пояснило, что официальные власти обратились в офис верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара по правам человека Совета Европы, кабинета комиссара Евросоюза по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства. Также обращение было направлено в Amnesty International.

14 февраля член генерального и координационного советов «Деловой России» Игорь Чайка, который занимался миссией по освобождению пилотов, сообщил «Коммерсанту», что они смогут вернуться в Молдавию после окончания курса лечения.

«[Летчики] проходят курс психологической и физической реабилитации: массаж, анализы. Сейчас врачи их просто не отпустят», — пояснил Чайка, уточнив, что процедуры займут по меньшей мере две недели.

В понедельник Чайка передал РБК, что освобожденные пилоты сами приняли решение остаться на лечение в Москве, о чем сообщили представителям молдавского МИДа по телефону и при встрече. «Молдавская сторона с упорством глухонемого гнет свою лживую и ярко выраженную политизированную линию. Их не волнует состояние здоровья освобожденных пилотов», — заявил он, назвав действия молдавского МИДа попыткой «очернить ключевую роль российских общественных организаций в этой гуманитарной миссии и президента Додона в освобождении из плена граждан Молдовы и России».

Политика
Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за задержки доступа к пилотам

11 февраля президент Молдавии Игорь Додон объявил об успешном завершении спецоперации по освобождению летчиков Лионела Буруянэ и Михая Крихана и поблагодарил за их спасение руководство России. Тогда Додон сообщил, что намерен сам посетить Москву и привезти освобожденных на родину, однако председатель парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Додона в «попытке извлечь выгоду» перед парламентскими выборами (пройдут 24 февраля).

В итоге за пилотами вылетела правительственная делегация. На встрече с ее представителями Буруянэ и Крихан отказались от транспортировки в Кишинев.​ Спустя два дня посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел Молдавии и вручили ноту в связи с задержкой доступа к летчикам. Кишинев тогда утверждал, что Москва отказывается предоставить данные о пилотах и их здоровье.

Политика
Додон отказался отозвать посла Молдавии из России

Пилоты попали в плен к боевикам запрещенного в России движения «Талибан» в ноябре 2015 года. Тогда вертолет молдавской компании Valan International Cargo Charter, работавший в Афганистане по контракту с правительством США, был обстрелян над провинцией Фарьяб, находящейся под контролем талибов. На борту вертолета был 21 человек, в том числе трое граждан Молдавии — Олег Гроза, Буруянэ и Крихан. Тело Грозы было найдено среди четверых погибших, остальные были взяты в плен.

Авторы: Маргарита Девяткина, Петр Канаев
Теги: Молдавия, летчики, ООН
Материалы по теме
Додон отказался отозвать посла Молдавии из России
Политика
МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России
Политика
Опубликовано видео возвращения молдавских летчиков из плена в Афганистане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter