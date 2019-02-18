Молдавия пожаловалась в ООН на действия России после освобождения пилотов

МИД Молдавии считает, что Россия нарушила международные конвенции, так как с задержкой предоставила доступ делегации из Кишинева к пилотам, освобожденным из плена в Афганистане

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии считает, что Россия после освобождения молдавских пилотов из плена в Афганистане нарушила международные конвенции. Речь идет о том, что Москва с задержкой предоставила Кишиневу доступ к этим летчикам, об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном в Facebook.

«МИДЕИ уведомило ряд международных организаций о недопустимых действиях Российской Федерации в отношении двух молдавских пилотов, ранее освобожденных из плена в Афганистане и доставленных в Москву, — говорится в сообщении. — В частности, [в уведомлениях] указывается на то, что российские власти затягивали предоставление доступа делегации Республики Молдова к молдавским гражданам». Ведомство считает, что это нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и Консульской конвенции между Россией и Молдавией.

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Министерство пояснило, что официальные власти обратились в офис верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара по правам человека Совета Европы, кабинета комиссара Евросоюза по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства. Также обращение было направлено в Amnesty International.