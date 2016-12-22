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Додона в пятый раз отстранили от обязанностей президента
Политика, 14:55
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Додона в пятый раз отстранили от обязанностей президента

Конституционный суд Молдавии в пятый раз за год временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента республики. Об этом сообщает vesti.md.

Как написал сам президент Молдавии на своей странице в Facebook, это связано с его отказом одобрить ряд законов, принятых парламентом. Они касаются, в частности, Кодекса о телерадиовещании и передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США. Также речь идет о праздновании 9 мая Дня Европы и переподчинению карабинеров премьер-министру.

Конституционный суд Молдавии в четвертый раз отстранил президента Додона
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По словам Додона, он не пойдет на уступки ни по одному из указанных вопросов. «После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда», — отметил президент в своем сообщении.

В прошлый раз Додона временно отстранили в сентябре ​из-за отказа утверждать двух новых министров, предложенных премьером Молдавии Павлом Филипом. По мнению Додона, первый из кандидатов не соответствовал минимальным требованиям, выдвигаемым к госслужащим, а второй не отвечал «критериям неподкупности». Президент назвал решение КС отстранить его от должности двойным беззаконием.

В январе 2018 года полномочия Игоря Додона были приостановлены, поскольку он отказывался утвердить поправки к законам, ограничивающие трансляцию российских телеканалов на территории Молдавии.

В октябре 2017 года и в январе 2018 года отстранения Додона были также связаны с его отказом утвердить кандидатуры чиновников, предложенные правительством. Оба раза документы о назначении министров подписывал вместо президента спикер парламента Андриан Канду.

Теги: Игорь Додон , Молдавия , Президент
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