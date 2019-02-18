Телефонные террористы в Москве «заминировали» более 20 ТЦ и офис такси

За прошедшие выходные и понедельник телефонные террористы «заминировали» в столице 22 торговых центра, школы, детский сад, а также сервис такси. «Атаки» в пиковые часы выходного дня увеличат ущерб для государства и бизнеса

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Атаки на торговые центры

В Москве за прошедшие выходные телефонные террористы «атаковали» 12 крупных торговых центров, в результате было эвакуировано более 8 тыс посетителей. Об этом РБК рассказал один источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой собеседник в столичном управлении. РБК отправил в пресс-службу ГУ МВД по Москве запрос с просьбой подтвердить информацию о полученных сообщениях и эвакуации.

Сообщения о минировании мест массового скопления людей продолжали поступать в понедельник. Об угрозе взрывов на десяти объектах — образовательных учреждениях и торговых центрах Москвы РБК сообщил источник в полиции. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали, в частности, торговые центры на Кронштадтском бульваре и улице Генерала Берзарина. По информации источника, анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили также из двух школ и детского сада. ​

Около полудня субботы в дежурную часть полиции сообщили, что на электронные почты торговых компаний «Капитолий», «Атриум» и «Кунцево» поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, начиненном дробью, рассказал источник в полиции. По его словам, по фактам проводилась проверка семи торговых центров, в шести были эвакуированы посетители. «Всего в шести торговых центрах, расположенных на Севастопольском проспекте, Шереметьевской улице, проспекте Вернадского, Ярцевской и Правобережной улице, было эвакуировано более 6 тыс. посетителей», — рассказал собеседник.

В полиции также сообщили, что в субботу поступило сообщение о минировании офиса компании ООО «Гет Такси Рус», который расположен в бизнес-центре «Дербеневский Плаза». «В сообщении прозвучало требование поднять тариф для водителей и сделать понятной систему расчета заказов», — отметил собеседник.