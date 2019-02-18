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Телефонные террористы в Москве «заминировали» более 20 ТЦ и офис такси
За прошедшие выходные и понедельник телефонные террористы «заминировали» в столице 22 торговых центра, школы, детский сад, а также сервис такси. «Атаки» в пиковые часы выходного дня увеличат ущерб для государства и бизнеса
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Атаки на торговые центры

В Москве за прошедшие выходные телефонные террористы «атаковали» 12 крупных торговых центров, в результате было эвакуировано более 8 тыс посетителей. Об этом РБК рассказал один источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой собеседник в столичном управлении. РБК отправил в пресс-службу ГУ МВД по Москве запрос с просьбой подтвердить информацию о полученных сообщениях и эвакуации.

Сообщения о минировании мест массового скопления людей продолжали поступать в понедельник. Об угрозе взрывов на десяти объектах — образовательных учреждениях и торговых центрах Москвы РБК сообщил источник в полиции. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали, в частности, торговые центры на Кронштадтском бульваре и улице Генерала Берзарина. По информации источника, анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили также из двух школ и детского сада. ​

Около полудня субботы в дежурную часть полиции сообщили, что на электронные почты торговых компаний «Капитолий», «Атриум» и «Кунцево» поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, начиненном дробью, рассказал источник в полиции. По его словам, по фактам проводилась проверка семи торговых центров, в шести были эвакуированы посетители. «Всего в шести торговых центрах, расположенных на Севастопольском проспекте, Шереметьевской улице, проспекте Вернадского, Ярцевской и Правобережной улице, было эвакуировано более 6 тыс. посетителей», — рассказал собеседник.

В полиции также сообщили, что в субботу поступило сообщение о минировании офиса компании ООО «Гет Такси Рус», который расположен в бизнес-центре «Дербеневский Плаза». «В сообщении прозвучало требование поднять тариф для водителей и сделать понятной систему расчета заказов», — отметил собеседник.

В воскресенье, 17 февраля, в полицию продолжили поступать сообщения от анонимных пользователей почтовых сервисов. По информации источников РБК в полиции, около полудня лжетеррористы «заминировали» торговый центр «Рио» на Ленинском проспекте, торговый центр «Атриум» на улице Земляной Вал и торговый центр «Каширская Плаза» на Каширском шоссе.

В полиции рассказали, что в воскресенье вечером в дежурную часть позвонил неизвестный, который сообщил, что взрывные устройства заложены в жилых домах на улицах Декабристов и Санникова. «Дома и прилегающая территория были обследованы кинологами, полиция ничего не обнаружила», — отметил источник.

Фотогалерея 
Эвакуация после массовых звонков о минировании. Фоторепортаж

Сообщения фейковые — ущерб реальный​

Эксперт в области противодействия терроризму Иосиф Линдер уверен, что злоумышленники специально выбирают для своих акций места массового скопления людей. «Телефонные злоумышленники ориентируются на то, что власти обязаны реагировать на любое сообщение об угрозе взрыва, даже если они понимают, что эти сообщения фейковые», — говорит он. По мнению эксперта, волна сообщений о минировании торговых центров наносит ощутимый материальный ущерб государству. «Правоохранительные органы обязаны выезжать на места и проводить весь комплекс мероприятий: обследование территории и эвакуации», — говорит Линдер. Это приводит к переработке личного состава и оплате сверхурочных, отметил он. Кроме того, большой материальный ущерб лжесообщения наносят коммерческим компаниям.

После волны сообщений о минировании торговых центров в 2017 году эксперты РБК сообщали, что большие потери в случае эвакуации торгового центра несут сами ретейлеры. По подсчетам РБК, ТЦ с высокой проходимостью могут терять от $50 тыс. до $150 тыс. в час.

В 2017 году директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что ущерб от ложных звонков о «минировании» объектов в России составил более 300 млн руб. Тогда же президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Изменения были внесены в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Автор: Дмитрий Серков
Теги: звонки о минировании, ложный звонок, ГУ МВД России по г. Москве
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