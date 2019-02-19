В Крыму изъяли вызвавшие недовольство учебники по истории

В Крыму из школ изъяли учебники по истории полуострова, которые вызвали недовольство у Совета крымских татар. Об этом «РИА Новости» сообщила ​министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

«Сегодня учебников нет, они изъяты. Будем решать, что делать дальше: методическая рекомендация или доработка этих параграфов», — сказала она.

Гончарова добавила, что в регионе создали рабочую группу, которая будет заниматься этими вопросами.

Ранее в феврале Совет крымских татар написал обращение властям республики и попросил их изъять учебники по истории Крыма за 10-й класс. Организация недовольна освещением участия крымских татар в Великой Отечественной войне и депортации в 1944 году. Совет захотел предотвратить «провокации, пропаганду ксенофобии».