Минпросвещения прокомментировало ситуацию с учебником по истории Крыма

Учебник «История Крыма» издательства «Просвещение», который попросили изъять из библиотек полуострова крымские татары, не содержится в федеральном перечне учебников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в РБК.

«В 2014 году разработана концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории. На основе концепции создан ряд учебников, которые сегодня рекомендованы федеральным перечнем для всех школ страны», — сказали в пресс-службе. Там также отметили, что эти учебники позволяют школьникам изучать историю Крыма как «неотделимую часть истории России».

Ранее Совет крымских татар обратился к властям полуострова с просьбой изъять из библиотек учебники по истории Крыма за 10 класс. Это связано с освещением в учебном пособии участия крымских татар в Великой Отечественной войне и их депортации в 1944 году. Совет высказал мнение, что депортация крымских татар в учебнике представлена как исторически оправданный факт. РБК направил запрос в пресс-службу издательства «Просвещение».