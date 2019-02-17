Крымские татары потребовали изъять из библиотек учебник истории Крыма

По мнению критиков учебника, в нем оправдывается депортация крымских татар и неверно оценивается численность коллаборационистов

Участники мероприятий в День памяти жертв депортации народов Крыма (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Совет крымских татар направил обращение к властям Крыма, попросив изъять из библиотек региона учебники по истории полуострова за 10 класс. Общественная организация оказалась недовольна тем, как в них освещались участие крымских татар в Великой Отечественной войне и их депортация в 1944 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст обращения к главе региона Сергею Аксенову.

В документе говорится, что Совет решил обратиться к властям «с целью предотвратить провокации, пропаганду ксенофобии, оправдание факта депортации народов Российской Федерации и, как следствие, разрушение межнационального согласия в Крыму». Недовольство крымских татар вызвал выпущенный издательством «Просвещение» учебник «История Крыма» за авторством профессора МГУ Сергея Юрченко.

«Авторы учебного пособия совершенно безосновательно утверждают, что «численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тыс. человек», а 14 тыс. крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами», — цитирует агентство текст обращения. Далее Совет указывает на то, что, по его мнению, в учебнике депортация крымских татар представляется как исторически оправданный факт.

РБК направил запрос в пресс-службу издательства «Просвещение» и запросил комментарий пресс-службы главы Крыма.

Ранее недовольство учебником истории Крыма высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Нельзя допускать, чтобы ошибки некоторых людей и обиды прошлого выпячивались краеугольным камнем в исторической памяти крымчан, иначе сформируются разломы в восприятии прошлого. Это станет причиной деформации сознания граждан, породит межнациональную вражду и ненависть», — писал он у себя в Facebook.