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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Крымские татары потребовали изъять из библиотек учебник истории Крыма
По мнению критиков учебника, в нем оправдывается депортация крымских татар и неверно оценивается численность коллаборационистов
Участники мероприятий в День памяти жертв депортации народов Крыма (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Совет крымских татар направил обращение к властям Крыма, попросив изъять из библиотек региона учебники по истории полуострова за 10 класс. Общественная организация оказалась недовольна тем, как в них освещались участие крымских татар в Великой Отечественной войне и их депортация в 1944 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст обращения к главе региона Сергею Аксенову.

В документе говорится, что Совет решил обратиться к властям «с целью предотвратить провокации, пропаганду ксенофобии, оправдание факта депортации народов Российской Федерации и, как следствие, разрушение межнационального согласия в Крыму». Недовольство крымских татар вызвал выпущенный издательством «Просвещение» учебник «История Крыма» за авторством профессора МГУ Сергея Юрченко.

«Авторы учебного пособия совершенно безосновательно утверждают, что «численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тыс. человек», а 14 тыс. крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами», — цитирует агентство текст обращения. Далее Совет указывает на то, что, по его мнению, в учебнике депортация крымских татар представляется как исторически оправданный факт.

РБК направил запрос в пресс-службу издательства «Просвещение» и запросил комментарий пресс-службы главы Крыма.

Ранее недовольство учебником истории Крыма высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Нельзя допускать, чтобы ошибки некоторых людей и обиды прошлого выпячивались краеугольным камнем в исторической памяти крымчан, иначе сформируются разломы в восприятии прошлого. Это станет причиной деформации сознания граждан, породит межнациональную вражду и ненависть», — писал он у себя в Facebook.

Депортация крымских татар с полуострова произошла в 1944 году, постановление о выселении было подписано Иосифом Сталиным. Всего свои дома были вынуждены покинуть более 200 тыс. человек. При участии войск НКВД они были перевезены в республики Центральной Азии. Советское руководство мотивировало свои действия участием крымских татар в коллаборационистских формированиях, которые выступали на стороне фашистской Германии во времена оккупации Крыма. Позже высшие госорганы СССР, а потом и России и Украины признали депортацию незаконной.

После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа, немцев и греков, пострадавших от сталинских репрессий на территории полуострова.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Валерий Романов
Теги: Крым, крымские татары
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