«Просвещение» допустило возможность правки учебника об истории Крыма

Издательство «Просвещение» готово при необходимости внести правки в отданный в печать текст учебника истории Крыма за 10-й класс. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении издательства.

В «Просвещении» подчеркнули, что авторами учебника выступили известные крымские историки, некоторые из них принимали участие в научном проекте Института российской истории РАН по созданию научной истории Крыма. В редакционном совете учебного пособия были представители региональных властей и общественности.

«Учебное пособие соответствует историко-культурному стандарту, разработанному Российской академией наук, Российским историческим и Российским военно-историческим обществом. «Просвещение» открыто для обсуждения конкретных предложений и замечаний, высказанных в адрес авторов пособия. При условии согласия авторов мы готовы внести правки в переданный на печать материал», — добавили в издательстве, подчеркнув, что в настоящее время проводится анализ материала.​

С критикой учебника выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. 17 февраля обращение к региональным властям направил Совет крымских татар, потребовавший изъять учебник из школьных и публичных библиотек.