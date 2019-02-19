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Политика ,  
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СК завел новые дела из-за обстрелов Донбасса украинскими военными

Следователи возбудили новые дела по фактам обстрела украинскими военнослужащими гражданского населения Донбасса. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным СКР, 16 февраля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Докучаевске в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

18 февраля силовики совершили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения гражданских объектов в поселке Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

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В Сети появилось видео с места взрывов в Донецке

«В результате указанных противоправных действий получили ранения не участвующие в вооруженном конфликте женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения», — отметили в СКР.

Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Накануне в центре Донецка произошли три взрыва. В результате никто не пострадал. Они прогремели недалеко от гостиницы, где проживают представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Рядом с ней также располагаются администрация ДНР и другие государственные учреждения. Замглавы милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что взрывные устройства были закладкой. По его словам, целью было напугать миссию ОБСЕ, чтобы в регион ввели вооруженную миссию организации при помощи США.

Теги: Следственный комитет России, Украина, Донбасс, обстрел
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