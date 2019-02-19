СК завел новые дела из-за обстрелов Донбасса украинскими военными

Следователи возбудили новые дела по фактам обстрела украинскими военнослужащими гражданского населения Донбасса. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным СКР, 16 февраля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Докучаевске в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
18 февраля силовики совершили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения гражданских объектов в поселке Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
«В результате указанных противоправных действий получили ранения не участвующие в вооруженном конфликте женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения», — отметили в СКР.