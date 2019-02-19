СК завел новые дела из-за обстрелов Донбасса украинскими военными

Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Накануне в центре Донецка произошли три взрыва. В результате никто не пострадал. Они прогремели недалеко от гостиницы, где проживают представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Рядом с ней также располагаются администрация ДНР и другие государственные учреждения. Замглавы милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что взрывные устройства были закладкой. По его словам, целью было напугать миссию ОБСЕ, чтобы в регион ввели вооруженную миссию организации при помощи США.