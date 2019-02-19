Демократы начали расследование связей стрелковой ассоциации США с Россией

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,28 -0,02 EUR Бирж. 74,98 0,06 Brent 66,54 1,53% USD Нал. 66,74 65,48 EUR Нал. 75,60 74,16 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1311 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 959,90 -17,10 IMOEX 2 472,41 -0,71% RTSI 1 177,04 -0,04% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 18 фев, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 18 фев, 14:07
Коалиция из 16 штатов подала иск против Трампа из-за стены на границе Политика, 06:00 Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании Политика, 05:58 Власти Сахалина заявил о недопустимости передачи Курил Японии Политика, 05:36 В Нью-Йорке умер автор термина «глобальное потепление» Общество, 04:58 Макрон подготовил «предупредительный выстрел» для Европы Политика, 04:28 Демократы начали расследование связей стрелковой ассоциации США с Россией Политика, 04:09 СМИ узнали о докладе ЦРУ с выводами о мистификации при демонстрации 9М729 Политика, 03:41 Женщина и трое детей погибли в результате стрельбы в США Общество, 03:13 Трамп предложил венесуэльским военным признать Гуаидо или потерять все Политика, 02:55 Жители Курильских островов высказались против их передачи Японии Политика, 02:33 Дипломаты опровергли задержание на Гаити россиянина в составе ОПГ Общество, 02:24 Гуаидо сообщил о послании правительствам России и Китая Политика, 01:54 Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба Политика, 01:11 Двое полицейских погибли при взрыве в центре Каира Общество, 01:02
Политика ,  
0 
Демократы начали расследование связей стрелковой ассоциации США с Россией

Два члена палаты представителей американского конгресса начали расследование связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США с гражданами России, близкими к Кремлю. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на копию письма исполнительному директору NRA Уэйну Лапьеру от демократов Теда Лью и Кэтлин Рай.

Конгрессменов, как отмечает телекомпания, интересуют данные о поездке членов стрелковой ассоциации в Москву, которая состоялась в 2015 году. Также законодатели потребовали информацию о финансировании NRA предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

«Мы обеспокоены тем, что NRA не желает полностью раскрыть информацию о поездке в ​​Москву в декабре 2015 года. Кроме того, мы озабочены и тем, что то же самое можно сказать и на счет других обвинений, выдвинутых против ассоциации и ее связей с Россией», — приводится выдержка из письма.

Также Лью и Рай задались вопросом, сколько денег Национальная стрелковая ассоциация получила от России или связанных с ней физических или юрлиц во время предвыборного цикла, и использовала ли она эти деньги на финансирование кампании.

Политика
МИД ответил на публикацию о влиянии Бутиной на выборы президента США

В сентябре прошлого года ABC News сообщил, что задержанная в США россиянка Мария Бутина пыталась организовать встречу делегации высокопоставленных представителей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с главой МИД России Сергеем Лавровым.

​В одной из переписок, оказавшихся в распоряжении телеканала, сотрудники NRA обсуждают грядущую поездку в Россию и пересылают друг другу сообщение от организатора поездки Марии Бутиной. «Почти все ваше расписание готово. Мы ждем ответа от Министерства иностранных дел — господин Лавров хотел бы с вами встретиться, и мы работаем, чтобы сделать это возможным», — привел ABC сообщение, которое приписывает Бутиной.

Мария Бутина была задержана в Соединенных Штатах 15 июля прошлого года. Ей предъявили обвинения в сговоре, незаконной работе в качестве иностранного агента, незаконном лоббировании. На территории США она находилась по студенческой визе.

Теги: связи с Россией, демократы
Материалы по теме
Отец Бутиной назвал сумму долга россиянки перед адвокатами в США
Общество
Сотрудница Минфина США не признала вину в утечке данных о Бутиной
Политика
Захарова заявила о политическом давлении США в связи с делом Бутиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter