Демократы начали расследование связей стрелковой ассоциации США с Россией

Два члена палаты представителей американского конгресса начали расследование связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США с гражданами России, близкими к Кремлю. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на копию письма исполнительному директору NRA Уэйну Лапьеру от демократов Теда Лью и Кэтлин Рай.

Конгрессменов, как отмечает телекомпания, интересуют данные о поездке членов стрелковой ассоциации в Москву, которая состоялась в 2015 году. Также законодатели потребовали информацию о финансировании NRA предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

«Мы обеспокоены тем, что NRA не желает полностью раскрыть информацию о поездке в ​​Москву в декабре 2015 года. Кроме того, мы озабочены и тем, что то же самое можно сказать и на счет других обвинений, выдвинутых против ассоциации и ее связей с Россией», — приводится выдержка из письма.

Также Лью и Рай задались вопросом, сколько денег Национальная стрелковая ассоциация получила от России или связанных с ней физических или юрлиц во время предвыборного цикла, и использовала ли она эти деньги на финансирование кампании.