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ABC узнал о работе Бутиной над встречей для Лаврова и шоу про Путина
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ABC узнал о работе Бутиной над встречей для Лаврова и шоу про Путина
Политика, 22:15
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ABC узнал о работе Бутиной над встречей для Лаврова и шоу про Путина
Мария Бутина пыталась договориться с американским телеканалом о выпуске передачи, в которой бы участвовал Владимир Путин, и устраивала встречу для Сергея Лаврова. Фрагменты ее личной переписки приводит ABC News
Мария Бутина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Мария Бутина, которую в США обвиняют в том, что она не указала, что работала агентом влияния России, пыталась организовать передачу с участием Владимира Путина и встречу для главы МИДа Сергея Лаврова. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении переписку Бутиной в период с августа 2015-го по ноябрь 2016 года.

Так, по информации телеканала, она пыталась организовать встречу делегации высокопоставленных представителей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с главой МИД России Сергеем Лавровым и работала с американским телеканалом Outdoor Channel для выпуска передачи о Владимире Путине. Outdoor Channel — это телеканал об активном отдыхе (рыбалке, охоте и т.д.). Предполагалось, что в передаче может поучаствовать и сам президент.

В одной из переписок, которая оказалась в распоряжении ABC News, члены NRA обсуждают грядущую поездку в Россию и пересылают друг другу сообщение от организатора поездки Марии Бутиной. «Почти все ваше расписание готово. Мы ждем ответа от Министерства иностранных дел — господин Лавров хотел бы с вами встретиться, и мы работаем, чтобы сделать это возможным», — приводит телеканал сообщение, которое приписывает Бутиной.

В переписке с топ-менеджером Outdoor Channel Бутина пишет, что ее «контакты напрямую в администрации президента» были «очень рады (и воодушевлены)» предложением организовать телешоу на канале и его политическим потенциалом. «Я также договорилась о поездке в США для официальной делегации от российского кабинета министров для наблюдения за президентскими выборами осенью, — приводит ABC сообщение Бутиной. — Это важно для вашего проекта, потому что они уже убедили президента Путина участвовать в передаче в качестве примера, какими могли быть отношения России с США... и с президентом Трампом».

Неизвестно, действительно ли направлялась официальная делегация наблюдателей, связанная с Кремлем, пишет ABC. «Ее любительская попытка организовать телешоу с участием Путина никогда не имела значительного движения, что вызывает вопросы об уровне и аутентичности ее контактов в Кремле», — замечает телеканал.

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Политика

Мария Бутина обвиняется в том, что без уведомления американских властей она действовала как агент влияния России. По версии Минюста США, Бутина работала под управлением неназванного российского чиновника, который работает в Центробанке. Reuters и Washington Post писали, что этот чиновник — зампред ЦБ Александр Торшин. В частности, ее обвиняют в «проникновении» в организации, имеющие влияние на американскую политику, для продвижения российских интересов. Сейчас она находится в заключении. 

В России Бутина основала организацию «Право на оружие», выступающую за смягчение оружейного законодательства. Адвокат  Бутиной Роберт Дрисколл называл выдвинутые обвинения «раздутыми», а свою подзащитную — амбициозным выпускником (Бутина находилась в США по студенческой визе). В разговоре с ABC он подтвердил подлинность переписки, сказав, что Бутина старается «использовать возможности, когда их находит».

В NRA не ответили на запрос телеканала. В Outdoor Channel сообщили, что президент телеканала Джим Либераторе присоединился к делегации NRA во время визита в Москву, который состоялся в 2015 году, так как телеканал рассматривал Россию как перспективный с коммерческой точки зрения рынок. Бутина произвела впечатление «политического консультанта, который может быть полезен», за что получила $20 тыс. за четыре месяца.​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ABC , лоббизм , Сергей Лавров
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