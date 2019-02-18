Представитель космонавта Леонова пояснила причины его отъезда из России

Советский космонавт Алексей Леонов уехал за границу для планового лечения. Об этом РБК сообщила его помощница Наталья Филимонова.

«Он уехал две недели назад на плановое обследование и консультацию», — сказала она. Уточнить, где именно находится Леонов и когда он вернется, Филимонова не смогла.

Позднее «РИА Новости» со ссылкой на супругу космонавта Светлану Леонову сообщило, что он находится за границей в связи с операцией на пальцах ноги. «Мы уже здесь давно, с 6 февраля», — сказала она. По ее словам, у Леонова «даже и мысли не было», чтобы уехать из России.

Леонов в 1965 году совершил первый выход в открытый космос. Он также является членом консультативного комитета инвестиционного фонда Baring Vostok.