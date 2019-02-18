На форуме в Сочи заключили контракты на 1 трлн руб.

В ходе Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи были заключены контракты на общую сумму трлн руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

«Во всяком случае вот сейчас, по данным Росконгресса, таких контрактов уже было подписано приблизительно на 1 трлн руб., что в общем весьма прилично, имея в виду интересы инвесторов», — сказал Медведев.

В прошлом году на Российском инвестиционном форуме подписали 538 соглашений на общую сумму 794,05 млрд руб.

В 2019 году РИФ прошел в Сочи 14 и 15 февраля. На форуме, в частности, было заключено соглашение о покупке пассажирских вагонов на 273 млрд руб. между «дочкой» РЖД — Федеральной пассажирской компанией и Тверским вагоностроительным заводом. Кроме того, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк договорились выделить $1,7 млрд на освоение Удоканского медного месторождения в Забайкалье, а PepsiCo объявила о постройке завода для производства чипсов и сухариков в Новосибирской области.