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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
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ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют освоение Удокана
Госбанки дадут $1,7 млрд на освоение одного из крупнейших медных месторождений в мире — Удоканского в Забайкалье. Алишер Усманов и партнеры искали финансирование для этого проекта около десяти лет

Консорциум в составе госкорпорации «ВЭБ.РФ», Газпромбанка и Сбербанка совместно с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината. Базовые условия финансирования установлены соглашением, которое было подписано в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Это третий проект, который будет финансироваться по условиям фабрики проектного финансирования ВЭБа, через которую намечено в общей сложности инвестировать до 1 трлн руб. Два первых проекта предусматривали кредитование химических производств в моногородах с суммарным объемом вложений 28,3 млрд руб. В них банком-партнером ВЭБа выступал только Газпромбанк.

Согласно документу общий бюджет проекта по Удокану составляет $2,9 млрд. Синдицированный кредит сроком на 12 лет направят на финансирование инвестиционных и операционных затрат. Доля «ВЭБ.РФ» в финансировании составит 20%, Газпромбанка и Сбербанка — по 40%. Участие акционеров составит не менее 30% от всего объема инвестиций с учетом уже вложенных 28,5 млрд руб. Компания и банки не раскрывают объем кредита, но, исходя из того что акционеры обеспечат 30% финансирования, кредитные средства составят около $2 млрд. По словам источника в одном из банков, кредит предоставляется на сумму около $1,7 млрд.

Бизнес
Холдинг Усманова прекратил переговоры с РМК по месторождению меди Удокан

Глава Забайкальского края Александр Осипов отметил, что правительство региона будет также оказывать поддержку в освоении и строительстве ГМК «Удокан». Он добавил, что в настоящий момент БГК строит автодорогу и энергообъекты.

Председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев заявил, что «участие государственных российских банков и крупнейшего института развития обеспечит <...> стопроцентные гарантии успешного запуска в эксплуатацию горно-металлургического комбината уже в 2022 году».

Бизнес
ВЭБ инвестирует 11,4 млрд руб. в освоение Удоканского месторождения

Предполагается, что в конце 2021 года на комбинате начнутся пусконаладочные работы, а в середине 2022 года запланирован выход на проектную мощность в 12 млн т руды в год. ​

Удоканское месторождение является одним из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Лицензию на разработку месторождения выиграл на конкурсе «Металлоинвест» (также входит в USM) еще в 2008 году. Сначала он планировал осваивать Удокан в партнерстве с «Ростехом», но госкорпорация продала монгольские профильные активы «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» Монгольской медной корпорации.

Авторы: Виктория Тютина, Светлана Бурмистрова
Теги: ВЭБ, Газпромбанк, Сбербанк, финансирование, строительство ..., Удоканское месторождение
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