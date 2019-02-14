В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Среди его тем — деловой климат в стране и региональная политика. О чем говорили участники — в обзоре РБК
О росте экономики
«Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами»
О любви
«Работы непочатый край, но мы в то же время не должны забывать о том, что мы живем здесь и сейчас. По-разному относятся к соответствующему дню (День всех влюбленных. — РБК), но, действительно, любовь — очень важная часть нашей жизни»
О здоровом образе жизни
«Все мы рождаемся с уверенностью, что мы будем здоровы абсолютное большинство отведенных нам лет. И до поры до времени человек считает, что он абсолютно здоров, и пребывает в этом расположении духа довольно долго. Но очевидно, что следить за собственным здоровьем — это наша личная обязанность. <...> Когда я переехал в Москву, нагрузки на организм возросли. Госслужащие просто обязаны работать много, а если говорить о руководителях, то у них зачастую рабочий день не то что ненормированный, он почти круглосуточный. И я понял, что если я не буду уделять этому внимание, не буду каждый день ходить в тренажерный зал, я просто не выдержу»
О новых санкциях против России
«Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Конечно, все они неприятны, но с другой стороны, мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми. Если речь идет о долге (суверенном долге РФ. — РБК), я уже неоднократно говорил, что в первую очередь, действительно, мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят»
О ценах на бензин
«Ситуация [на рынке] зависит от мировых котировок и курсов валют. Сейчас сложилась ситуация, когда внутренний рынок стал более премиальным, чем внешний. Экономическая ситуация привела к тому, что мы затоварили внутренний рынок нефтепродуктов. Но рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались. Мы стремились сдержать галопирующий рост цен. Задача снижения цен трудно достижима в условиях рыночной экономики»
О цифровизации
«Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам, появились благотворители, это было действительно важно, но самое важное — это когда ребенок в семье. То же самое с МФЦ. Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще»
О самом бедном регионе России
«В Республике Тыва <...> бедность по 2017 году составляет 41,5% от численности населения. Беспрецедентный уровень — это так называемая детская бедность, потому что численность детей (в регионе. — РБК) — порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой и семьи живут на пособия»
О поддержке рождаемости
«Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка — это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию»
О растущей роли государства в бизнесе
«Мы приспосабливаемся к той среде, которая существует. И говорить, комфортно это или некомфортно, достаточно сложно. <…> Конечно, элементы дальнейшего огосударствления существуют. Причем им и причины есть. Мы же все понимаем, что меньше денег у бизнеса, частного, он менее защищен, и поэтому государственные компании в некотором роде больше защищены. Это естественно. Но считать, что это вопиющая тенденция, ужасная и все рушится — это совсем не так. Это процесс, не принявший законодательного характера, ползучий. И ситуация может в любой день поменяться»
О комиссии за эквайринг
«Проблема гораздо более сложная, чем о ней говорят. Нет никакой единой ставки эквайринга… И нет никаких 3%, это здесь президента просто дезинформировали»
Ранее Владимир Путин назвал комиссии для ретейлеров при безналичной оплате «квазиналогом». Он отметил, что они составляют 3% в России, а в других странах — 0,2%