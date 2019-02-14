Премьер-министр Дмитрий Медведев

О росте экономики

«Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами»

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О любви

«Работы непочатый край, но мы в то же время не должны забывать о том, что мы живем здесь и сейчас. По-разному относятся к соответствующему дню (День всех влюбленных. — РБК), но, действительно, любовь — очень важная часть нашей жизни»

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О здоровом образе жизни

«Все мы рождаемся с уверенностью, что мы будем здоровы абсолютное большинство отведенных нам лет. И до поры до времени человек считает, что он абсолютно здоров, и пребывает в этом расположении духа довольно долго. Но очевидно, что следить за собственным здоровьем — это наша личная обязанность. <...> Когда я переехал в Москву, нагрузки на организм возросли. Госслужащие просто обязаны работать много, а если говорить о руководителях, то у них зачастую рабочий день не то что ненормированный, он почти круглосуточный. И я понял, что если я не буду уделять этому внимание, не буду каждый день ходить в тренажерный зал, я просто не выдержу»

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