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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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PepsiCo объявила о планах производить чипсы и сухарики в Новосибирске

Корпорация PepsiCo намерена построить завод для производства чипсов и сухариков в Новосибирске, говорится в поступившем в РБК сообщении PepsiCo.

«Новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России [по производству снеков]», — говорится в сообщении.

Соглашение о строительстве завода на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали гендиректор инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок.

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По словам Старрока, новый завод позволит сделать логистику компании эффективнее за счет локализации производства и покупки сырья у местных поставщиков. Кроме того, при реализации проекта появится 900 рабочих мест. Инвестиции в производство Старрок оценил в 10–12 млрд руб.

Согласно планам, завод должны построить до 2021 года. Он станет вторым проектом PepsiCo в Новосибирской области, где уже работает предприятие корпорации — «Сибирское молоко».

Теги: PepsiCo, Новосибирск
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