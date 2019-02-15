PepsiCo объявила о планах производить чипсы и сухарики в Новосибирске

PepsiCo объявила о планах производить чипсы и сухарики в Новосибирске

Корпорация PepsiCo намерена построить завод для производства чипсов и сухариков в Новосибирске, говорится в поступившем в РБК сообщении PepsiCo.

«Новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России [по производству снеков]», — говорится в сообщении.

Соглашение о строительстве завода на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали гендиректор инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок.

По словам Старрока, новый завод позволит сделать логистику компании эффективнее за счет локализации производства и покупки сырья у местных поставщиков. Кроме того, при реализации проекта появится 900 рабочих мест. Инвестиции в производство Старрок оценил в 10–12 млрд руб.