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Критику властей в творчестве назвали нежелательной 19% россиян

Почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что музыкантам, художникам и режиссерам лучше не критиковать власти в своем творчестве, при этом столько же граждан считают допустимыми любые темы. Это следует из результатов опроса Левада-центра о музыкальных предпочтениях.

Наиболее нежелательной темой в творчестве россияне назвали насилие и суицид (46%), следом идут алкоголь и наркотики (41%), а также секс и половые отношения (34%). Еще 27% респондентов считают, что авторам не стоит затрагивать в творчестве вопросы религии, а 19% указали на межнациональные отношения, а 13% — на спорные темы отечественной истории.

Технологии и медиа
«Яндекс» назвал самые популярные у россиян песни уходящего года

Около 51% опрошенных рассказали, что слушают музыку ежедневно или почти ежедневно, тогда как 17% делают это два-три раза в неделю, 9% — раз в неделю, а 6% — один-три раза в месяц. Практически не слушают музыку 11% респондентов, в 2010 году такой ответ дали 25% опрошенных.

При этом самыми популярными жанрами у россиян являются отечественная поп-музыка (35%), советская эстрада (32%) и шансон (30%). Классическую музыку слушают 22% респондентов, народные песни — 20%, зарубежную поп-музыку — 18%. Рэп и хип-хоп предпочитают 11% респондентов, столько же выбирают зарубежный рок.

Любимым певцом россиян по результатам опроса стал Филипп Киркоров (8%), за ним следуют Алла Пугачева (5%), Стас Михайлов (5%) и Николай Басков (4%). Среди респондентов в возрасте 18–24 лет наиболее популярны Егор Крид и Тимати.

Опрос провели с 13 по 19 декабря 2018 года, в нем поучаствовали 1,6 тыс. человек из 52 регионов России, на некоторые из вопросов они могли дать несколько вариантов ответа.

Общество
Путин выступил против подхода к рэперам по принципу «хватать и не пущать»

В конце 2018 года в России по разным причинам отменяли концерты рэперов Элджея и Егора Крида, певицы Монеточки, группы IC3PEAK и ряда других исполнителей. Рэпера Хаски задержали после отмены его концерта в Краснодаре и арестовали за мелкое хулиганство — он вышел к фанатам на улицу и исполнил одну песню, стоя на крыше чужого автомобиля.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что к запретам рэп-концертов нужно подходить острожно. По его словам, способ «хватать и не пущать» может привести к обратному результату. Проверкой отмен концертов в регионах занялась Генпрокуратура.

Теги: Левада-центр, творчество
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