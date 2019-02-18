Критику властей в творчестве назвали нежелательной 19% россиян

Почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что музыкантам, художникам и режиссерам лучше не критиковать власти в своем творчестве, при этом столько же граждан считают допустимыми любые темы. Это следует из результатов опроса Левада-центра о музыкальных предпочтениях.

Наиболее нежелательной темой в творчестве россияне назвали насилие и суицид (46%), следом идут алкоголь и наркотики (41%), а также секс и половые отношения (34%). Еще 27% респондентов считают, что авторам не стоит затрагивать в творчестве вопросы религии, а 19% указали на межнациональные отношения, а 13% — на спорные темы отечественной истории.

Около 51% опрошенных рассказали, что слушают музыку ежедневно или почти ежедневно, тогда как 17% делают это два-три раза в неделю, 9% — раз в неделю, а 6% — один-три раза в месяц. Практически не слушают музыку 11% респондентов, в 2010 году такой ответ дали 25% опрошенных.

При этом самыми популярными жанрами у россиян являются отечественная поп-музыка (35%), советская эстрада (32%) и шансон (30%). Классическую музыку слушают 22% респондентов, народные песни — 20%, зарубежную поп-музыку — 18%. Рэп и хип-хоп предпочитают 11% респондентов, столько же выбирают зарубежный рок.