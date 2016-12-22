«Яндекс» назвал самые популярные у россиян песни уходящего года

Аналитики сервиса «Яндекс.Музыка» определили музыкальные предпочтения пользователей. Треки на русском языке стали более популярны, чем год назад

Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» назвали самые популярные среди российских пользователей песни 2018 года (результаты аналитики есть у РБК). Проведенные подсчеты показали, что музыку на русском языке стали слушать чаще, чем в 2017-м. Русскоязычные композиции занимают половину мест в общероссийском топ-10, тогда как в прошлом году преобладали иностранные треки.

Рейтинг возглавил танцевальный трек In My Mind исполнителей Dynoro и Джиджи Д’Агостино. По мнению слушателей «Яндекс.Музыка», ремикс двух диджеев стал главным хитом прошедшего лета.

На втором месте по популярности оказался украинский электронный дуэт Maruv & Boosin с треком Drunk Groove.

Замкнул тройку лидеров представитель российского хип-хопа Matrang (Алан Хадзарагов) с песней «Медуза».

Из русскоязычных исполнителей в топ-10 вошли украинская певица Loboda с песней SuperSTAR, российская «Монеточка» («Каждый раз»), казахстанец Jah Khalib («Медина»), а также Филипп Киркоров, чья песня «Цвет настроения синий» замкнула рейтинг.

Из зарубежных в рейтинг «Яндекс.Музыка» попали трек Flames исполнителей Сиа и Дэвида Гетта, совместный сингл Solo группы Clean Bandit и певицы Деми Ловато, а также дуэт британцев Дуа Липы и Кельвина Харрисса One Kiss.

В прошлом году россияне запускали чаще всего песню Shape of You британского исполнителя Эда Ширана.

В топ-10 треков на русском языке, по версии «Яндекс.Музыка», кроме вышеназванных также вошли российские певица Елена Темникова («Не модные»), хип-хоп группа RASA («Под фонарем»), певец Егор Крид («Миллион алых роз»), азербайджанский дуэт HammAli & Navai («Пустите меня на танцпол») и еще одна песня «Монеточки» — «Нимфоманка».

При подсчете эксперты «Яндекса» учитывали данные о треках и альбомах, вышедших в 2018 году, и об их прослушиваниях в сервисе «Яндекс.Музыка» с января по ноябрь 2018 года.​