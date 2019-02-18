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Reuters сообщил о блокировке США сотрудничества ИКАО с КНДР

США воспрепятствовали усилиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по восстановлению коммерческой авиации КНДР для оказания дополнительного давления на эту страну в преддверии второго саммита лидеров двух стран. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, ИКАО оказывало содействие Пхеньяну в открытии нового авиасообщения. В частности, его планировалось проложить через воздушное пространство КНДР и Южной Кореи.

На сегодняшний день все авиамаршруты в регионе обходят территорию КНДР из-за вероятности ракетных запусков без предварительного уведомления.

Агентство отмечает, что авиакомпании, совершая ряд рейсов между Азией, Европой и Северной Америкой, смогут экономить топливо и время, а КНДР сможет начать возрождение отрасли коммерческой авиации в случае, если воздушное пространство КНДР будет признано безопасным.

Источники Reuters сообщают, что ИКАО готово было помочь Северной Корее в восстановлении отрасли, организовав для военного и гражданского авиационного персонала учебные курсы.

Отмечается, что КНДР запрашивала доступ к аэронавигационным картам, производимым в США. Источники агентства утверждают, что американцы убедили специалистов ИКАО отказаться от помощи КНДР до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует значительного прогресса по вопросу денуклеаризации.

В Госдепе эту информацию комментировать отказались. От комментариев также отказались в ИКАО, представительстве КНДР при ООН и МИД Южной Кореи.

В августе прошлого года Kyodo со ссылкой на представителей организации сообщило, что Северная Корея согласилась допустить экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проведения проверок, чтобы подтвердить безопасность полетов международных рейсов. Агентство сообщало, что ИКАО планирует отправить своих сотрудников в КНДР в 2020 году.

В конце июля 2018 года спецслужбы США установили, что КНДР разрабатывает по меньшей мере две межконтинентальные ракеты. После этого в Госдепартаменте заявили, что надеются на соблюдение Северной Кореей договоренностей о денуклеаризации. В начале августа госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что КНДР далека от выполнения обязательств по денуклеаризации. Он отмечал, что для достижения ожидаемых результатов потребуется время.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. На прошлой неделе Трамп объявил, что вторая встреча с лидером КНДР пройдет в Ханое с 27 по 28 февраля.

Теги: КНДР, ИКАО, воздушное пространство
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