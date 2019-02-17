Россия воссоздала систему предупреждения о ракетных ударах

Россия завершила модернизацию наземной системы предупреждения о ракетных ударах, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель командующего Космическими войсками России Игорь Морозов.

«Этой системе руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию», — сказал Морозов.

Он отметил, что в прошлом году Россия поставила на боевое дежурство в Енисейске, Барнауле и Орске три новых радиолокационных станции и таким образом воссоздала «сплошное периферийное радиолокационное поле», в котором ранее были «определенные разрывы» из-за распада Советского Союза.

«Наземная инфраструктура Космических войск — важная стратегическая система <...> Особенно в свете последних заявлений о выходе из договора РСМД», — подчеркнул Морозов.