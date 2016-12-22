Путин посчитал целью инцидента в Азовском море рост рейтинга Порошенко

Президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко пытался поднять свой рейтинг с помощью инцидента в Керченском проливе. Об этом он рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

«Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего», — сказал он.

​Путин добавил, что такой подход принесет вред интересам Украины и его народу. Он отметил, что, возможно, провокация удалась, так как рейтинг Порошенко переместился с пятой позиции на третью.

Инцидент с тремя кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября. Тогда российские пограничники задержали моряков, у которых, по данным ФСБ, не было разрешения на вход в территориальные воды России. В результате они были арестованы и переведены в СИЗО Москвы. В связи с происшествием Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны.

Путин называл этот инцидент провокацией в интересах Порошенко и высказывал мнение, что она направлена на подавление политических оппонентов в преддверии президентских выборов, которые пройдут 31 марта 2019 года.