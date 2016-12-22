Путин назвал мотивы Константинополя в создании новой церкви на Украине

Президент России Владимир Путин назвал создание новой православной церкви на Украине вмешательством государства в религиозную жизнь. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции.

«Такого не было со времен СССР. Не нравится им московский приход, будет стамбульский», — сказал он.

По мнению Путина, главным мотивом патриарха Константинопольского Варфоломея является формирование зависимости украинской церкви от Турции. Президент заявил, что он хочет «подчинить территорию и зарабатывать на этом деньги». Путин добавил, что также имела место «подсказка из Вашингтона».

Объединительный собор прошел в Киеве 15 декабря. На нем избрали главу новой православной церкви Украины — митрополита Епифания. Он должен отправиться в Стамбул, чтобы получить томос об автокефалии у патриарха Варфоломея. При этом митрополит заявил, что новая церковь будет самоуправляемой и не будет подчиняться Константинопольскому патриархату.

Президент Украины Петр Порошенко будет сопровождать митрополита в этой поездке. Он также призвал православных верующих выбрать между Украиной и Россией, однако заявил, что никто не будет оказывать давление на выбравших сохраняющую единство с РПЦ церковь.