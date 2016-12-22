Порошенко попросил православных верующих выбрать между Украиной и Россией

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с верующими церкви Воздвижения Честного Креста в Тернопольской области призвал всех православных к единению и отметил, что никто не будет оказывать давления на тех, кто захочет остаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает УНИАН.

«Мы идем ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем, потому что наша цель — это единство и объединение. Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет», — сказал Порошенко.

По его словам, для православных жителей страны это будет очень простой выбор, потому что «это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией».

Он отметил, что никто ни на кого давить не будет, если часть верующих сделает выбор в пользу РПЦ. Однако, как подчеркнул президент, этот выбор должен быть сознательным.​

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор, в котором приняли участие представители УПЦ Киевского патриархата и других представителей православного духовного сообщества Украины. По его итогам было принято решение избрать главой новой автокефальной украинской церкви митрополита Епифания. При этом для получения томоса об автокефалии ему нужно будет поехать в Стамбул к Вселенскому патриарху Варфоломею.​

В свою очередь РПЦ не признала итогов объединительного собора, а пресс-секретарь патриарха Александр Волков назвал собор канонически ничтожным.