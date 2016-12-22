Избирком Приморья признал победу Кожемяко на выборах губернатора

Олег Кожемяко признан избранным губернатором Приморского края, такое решение приняла региональная избирательная комиссия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.

«Учитывая, что за Олега Кожемяко проголосовало более 50% избирателей, признать его избранным губернатором» — заявила на заседании председатель Приморского избиркома Татьяна Гладких и поставила свою подпись на итоговом протоколе.

В ходе голосования член «Единой России» Кожемяко, участвовавший в выборах как самовыдвиженец, набрал 61,88% голосов. Второе место занял Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,16% голосов).

Предыдущие выборы губернатора прошли в Приморье в два тура — 9 и 16 сентября, во второй вышли занимавший тогда пост врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Результаты голосования отменили, Тарасенко снялся с участия в новых выборах, а Ищенко не допустил до них краевой избирком.